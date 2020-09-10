مناسيب النيل تواصل الانخفاض التدريجي في معظم الأحباس

الخرطوم: السوداني

واصلت مناسيب النيل، انخفاضها التدريجي في معظم الأحباس، وسجلت في الخرطوم أمس 17.56 متر منخفضة نحو 5 سم عن الأمس، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان ان متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في يومي 6 و8 سبتمبر كانت 6 و6 و7 ملم على التوالي وستؤدي لانخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الجمعة) ليكون في حدود 665 مليون متر مكعب، ويستقر وارد العطبراوي في حدود 168 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية ان تكون المناسيب ليوم غد الجمعة على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً.

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود 15 سم).

• القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد انخفاضا (في حدود 6 سم).

• القطاع: شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 2 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد استقراراً.

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعاً (في حدود 4 سم).

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.12 متر وتنخفض غداً الى 19.98 متر وتوالي الانخفاض السبت الى 19.90 متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.94 متر، وتنخفض غداً الجمعة الى 18.87 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.56 متر وتنخفض غداً الى 17.48 متر، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.43 متر وتسجل غداً الجمعة 18.40، بينما تستقر محطة عطبرة اليوم وغداً على 15.85 متر، وسجلت محطة دنقلا اليوم 15.24 متر وترتفع غداً الى 15.28 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.