القبض على مجموعة تسطو على المتاجر بكردفان

كردفان: السوداني

أوقفت مباحث شرطة ولاية جنوب كردفان مجموعة تسطو على المتاجر بإختراق سقوفاتها وسرقة محتوياتها.

وقال مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية جنوب كردفان العميد شرطة د. خلف الله ريحان إن الشرطة تلقت بلاغات سطو على ثلاثة متاجر بسوق المدينة. وأوضح أصحابها أنهم فقدوا كمية من الملبوسات، وأضاف أن فرق المباحث الميدانية تحركت وقامت بمعاينة مسرح الحادث واستجواب المبلغين وجمعت المعلومات وخلال الساعات الأولى توصلت إلى أول خيوط كشف غموض البلاغ، موضحاً أن الفرق نجحت في ضبط أحد المشتبه بهم وبإخضاعه لتحر دقيق كشفت خلاله المباحث بقية أفراد الشبكة و توصلت إلى مكان المسروقات.

وأضاف العميد ريحان أن إدارته نجحت في الوصول إلى الجناة وضبط المعروضات وكشف أبعاد البلاغ في أقل من24 ساعة وأكملت جميع مراحل البلاغ توطئة لتقديم الجناة وهم 4 متهمين للعدالة، تحت المادة 174 بالقسم الأوسط كادقلي مؤكداً مقدرة شرطة الولاية على حفظ الأمن والاستقرار بجميع محليات الولاية