تقرير طبي يكشف عن مقتل شاب بعد نبش جثمانه بأمبدة

الخرطوم : السوداني

كشفت تقارير طبية شرعية عن مقتل شاب يدعى مختار هارون، عقب نبش جثمانه بأمر النيابة بناءً على طلب أسرته التي نما إلى علمها أن ابنها مات مقتولاً، بمنطقة أمبدة.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي الذي أعد تقرير التشريح عقب النبش، على أن الشاب مات مقتولا بطعنات نصل حاد يشبه السكين.

وأوقفت الشرطة متهما دونت ضده بلاغاً بالرقم (٣٠٥٤) وأودعته حراسة قسم شرطة أمبدة شمال، رهن التحقيق.

وحسب التحريات الأولية فإن الضحية كان قد خرج برفقة أصدقائه بالحاره٣٤ لتناول وجبة الإفطار إلا أن مشاجرة وقعت بينه وآخر سدد له طعنة بسكين، و نقل على إثرها إلى مستشفى الخرطوم، لكنه قد فارق الحياة نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وقبر دون إجراءات قانونية لكن أسرته تحصلت إلى معلومات تؤكد أنه مات مقتولاً فطالبت النيابة بنبش جثمانه.