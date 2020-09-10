الهلال يضاعف من وتيرة التدريبات التحضيرية

أجرى فريق الكرة الأول بنادي الهلال حصة تدريبية قوية عصر امس الأربعاء بملعب الجوهرة الزرقاء بمشاركة 24 لاعبا تحت إشراف الطاقم الوطني بقيادة المدير الفني للفريق الفاتح النقر، الذي أخضع اللاعب لتمارين متنوعة، عمل من خلالها مدرب الأحمال فتحي بشير على زيادة المخزون البدني بتدريبات قوية باستعمال الشواخص والعلامات في نصف ملعب ومن ثم تمارين تقوية بالجري حول الملعب باستعمال الكرة، وشهد المران تطبيق عدد من الجمل التكتيكية بالتحرك في ملعب كامل، كما أخضع مدرب الأحمال قبيلة ثنائي الفريق نزار حامد والشيخ لتدريبات إضافية بالجري حول الملعب، وفي الجانب الآخر أخضع مدرب الحراس ياسر كجيك الثلاثي يونس الطيب ومحمد النور أبوجا وحارس الشباب عمر يوسف لتدريبات بين الخشبات الثلاث، وسيواصل الفريق سلسلة تدريباته من خلال معسكره المغلق ويؤدي حصة تدريبية صباح اليوم الخميس