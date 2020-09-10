المنتخب الوطني الأول يتدرب صباح أمس

أدى المنتخب الوطني الأول حصة تدريبية ساخنة عند الساعة السابعة من صباح امس الاربعاء، تحت إشراف الفرنسي هوبيرت فيلود، وطاقمه المعاون بقيادة الكابتن خالد بخيت، وذلك على ملعب الخرطوم الوطني في نادي الأسرة بالخرطوم3، وعمد الجهاز الفني إلى إجراء تدريبات بدنية بالجري، على مجموعات، وتمارين تكيتيكية في منتصف الملعب بالتقسيم إلى ثلاث مجموعات، وخلد المنتخب إلى الراحة في الفترة المسائية من يوم امس الاربعاء.

وسيعود “صقور الجديان” إلى التدريبات اليوم الخميس في ذات الموعد والملعب، وذلك من خلال معسكره المتواصل بفندق برازافيل في الخرطوم بحري، وكان المنتخب قد انخرط في معسكره المقفول منذ الأول من سبتمبر الحالي، وقبلها أدى ثلاثة تدريبات من خلال معسكر مفتوح، في إطار تحضيراته المتواصلة لمواجهتي غانا في تصفيات امم افريقيا بالكاميرون 2022م، والتي ستلعب في نوفمبر المقبل، وسيؤدي المنتخب مباراتين تحضيريتين أمام تشاد يومي 23 و 26 من سبتمبر الحالي، قبل ان يلتقي المنتخب التونسي في التاسع من أكتوبر المقبل بأيام الفيفا