لهباب يفاجئ لاعبيه بمباريات داخلية في إنطلاق إعداد منتخب الشباب

أطلق المنتخب الوطني الشاب لكرة القدم (تحت 20 سنة)، صافرة الانطلاق لإعداده، عند الساعة الثامنة من صباح امس الاربعاء، على ترتان استاد الخرطوم، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن منير لهباب الفرنسي الجنسية، الجزائري الأصل، المدير الفني للمنتخبات السنية، والكابتن محمد موسى المدرب العام، والكابتن حسن إيطاليا مدرب الحراس ، وأسعد سلمان اختصاصبي العلاج الطبيعي، وفاجأ لهباب اللاعبين بأداء مباراة داخلية في إطار التصفية من الكلية الحالية، والتي تضم (40) لاعباً، أتوا بترشيح من عدة ولايات، وبعدها سيتم الدمج مع الكلية القديمة، وفي تصريح للموقع الرسمي للاتحاد Sudanfa.com، قال منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية، انه سيخضع كل اللاعبين الحاليين إلى خمس مباريات داخلية من أجل الاختبار، وسيعمل على إضافة المواهب للكلية، ورأى لهباب ان السودان زاخر بالمواهب، وإكتشاف المواهب ليس بالعمل الصعب، لكن الجهد الحقيقي يحتاجه تأهيلها، وأبان المدير الفني للمنتخبات السنية، ان أي منتخب لديه بابان؛ الأول للدخول والثاني للخروج، والبقاء سيكون للأفضل، وأعرب عن ارتياحه للدعم الكبير الذي يجده من الاتحاد السوداني لكرة القدم ، ومن جهازه الفني المعاون، وقال انهم عازمون على بناء منتخبات قوية تشرف الكرة السودانية.