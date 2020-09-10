هلال الابيض يوالي اعداده للدوري

يوالي فريق الكرة بنادي الهلال الابيض إعداده بالخرطوم وتدرب أزرق شيكان عدة تدريبات وامس اجري الفريق مرانا علي ملعب اللاماب اشتمل علي الشق البدني، وتندرج التحضيرات لاستكمال ماتبقي من مباريات للفريق في بطولة الدوري الممتاز ويأمل فريق الكرة علي تحقيق نتائج ايجابية ومواصلة تألقه وتميزه واحتلال مركز متقدم يتيح للفريق خطف أحد بطاقات التمثيل الافريقي لهذا الموسم.

وفي سياق متصل لعب الكوتش حسن عوض ايطاليا مدرب حراس المرمي بنادي الهلال الابيض دورا كبيرا في انضمام نجم الفريق المتميز عمر مالودا لمنتخب الشباب القومي المشارك في بطولة سيكافا بزامبيا نهاية اكتوبر القادم. وكان ايطاليا قد ساهم في ضم نجم الفريق الشاب احمد شطة لمنتخب الشباب سابقا