ختام الكورس الثاني للمعدين البدنيين

اختتم امس الأربعاء، الكورس الثاني للمعدين البدنيين الذي جرى تحت إشراف لجنة المدربين في الاتحاد لمدة خمسة أيام، حيث افتتح يوم السبت الماضي، بمشاركة (40) دارست، واجتازوا الامتحانات التي خضعوا لها تحريريا وميدانيا.

حفل الختام جاء بتشريف البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفي مقدمتهم الأستاذ عمار الصادق، الدخيري فضيل، محمد احمد سليمان، وبدرالدين المبارك.. وقال شداد انه سعيد بحرص الدارسين على التواجد في الكورس الثاني رغم مافيه من امتحانات واختبارات، وقال انه سعيد بأن الاتحاد تمكن من إقامة ورش وكورسات للمعدين البدنيين ولمدربي حراس المرمى، وهذا يحدث لأول مرة، وهناك الكثير الذي يحدث لأول مرة، ما يجعل الارتياح حاضر والفائدة تعم لدى قطاع كبير من الشباب الرياضي الذي يحتاج إلى الصقل والانصراف للعمل واكتساب المعرفة، وامتدح البروف شداد لجنة المدربين التي تأخر تكوينها، حيث جاء بعد عامين من عمر المجلس، وقد بذلت الكثير في هذه الفترة بقيادة عمار الصادق والدخيري فضيل وكل أعضاء اللجنة المهمومين بتحقيق النجاح تلو الآخر.. وفي ختام حديثه تمنى شداد المضي قدما في التأهيل ورفع القدرات الأمر الذي يستهدف كل الفئات في اتحاد كرة القدم وعزمهم الكبير على الاهتمام بالتفاصيل أكثر وأكثر.