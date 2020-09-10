ورشة تراخيص الأندية الثلاثاء القادم

تعقد هيئة تراخيص الأندية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورشة من الأهمية بمكان يوم الثلاثاء المقبل، في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وفيها سيتم تناول المستجدات بمتطلبات نيل رخصة الكاف للموسم المقبل 2020 / 2021م، وسيتحدث خلال الورشة عدد من قيادات هيئة التراخيص، ويتم عصف ذهني بمشاركة ممثلي الأندية.

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعين في الفترة الأخيرة وأصدرت التراتيب الزمنية للحصول على الرخصة أو تجديدها، وحددت يوم 30 سبتمبر، كآخر موعد لتقديم طلبات الحصول على الرخصة من جانب الاندية