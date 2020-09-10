الفنان عصام محمد يقود حملة نظافة وإصحاح  البيئة

الخرطوم: ساجدة دفع الله

شارك الفنان عصام محمد نور، والفنان عاصم الطيب في حملة نظافة الحشائش وإصحاح البيئة بجامعة الجزيرة، تحت شعار “كلنا جامعة الجزيرة”،وقال صاحب المبادرة الطالب بكلية الهندسة وتكنولوجيا الصناعات محمود أحمد محمد لـ(كوكتيل) إن المبادرة دشنت برنامجها بحملة لإصحاح البيئة بمجمع النشيشيبة، على أن تشمل مستقبلاً جميع مجمعات الجامعة وفق جدول عمل توافق عليه أعضاء المبادرة.

وكشف أن محاور المبادرة ترتكز على عدة محاور من ضمنها الاهتمام بالنظافة الدورية للحرم الجامعي وإنارته، وإصحاح البيئة ، وتزيين وتجميل الجامعة، ومراجعة كل المبردات، وصيانة الداخليات دورياً.