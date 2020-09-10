الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم مساعدات عاجلة للسودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت ‏المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “بوجا جنجنوالا” عن تقديم مساعدات للسودان تضمنت توزيع مأوى طارئة ومستلزمات النظافة على العائلات المتضررة من الفيضانات.

وتوفير أقراص معالجة المياه بالكلور لضمان حصول العائلات على مياه شرب آمنة.

ودعم خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة ‏وإعادة تأهيل البنية التحتية في مخيم كالما للنازحين لتسهيل تصريف مياه الفيضانات.

وأكدت أنه في السنة المالية الحالية وحدها، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 275 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوداني.

‏وأضافت وفق «الحرة » أن الولايات المتحدة وشركاء حاليين لها في المجال الإنساني كانوا يعملون ويستعدون لمساعدة ‎السودان في حال حدوث فيضانات.

مشيرة إلى أنه ومن خلال هذه البرامج تمكنت الولايات المتحدة وشركاؤها من التركيز بسرعة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء ‎السودان.