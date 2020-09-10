خسائر أولية صادمة بالقطاع الزراعي في السودان بفعل الفيضانات

الخرطوم: السوداني

تعرض القطاع الزراعي في السودان بحسب الإحصاءات الأولية لوزارة الزراعة، إلى خسائر صادمة بفعل الفيضانات، إذ تسببت في تضرر أكثر من 200 ألف فدان زراعي وأصبحت خارج دائرة الإنتاج جراء فيضانات نهر النيل وروافده، والتي تعد الأضخم خلال قرن.

وبحسب تنوير لوزارة الزراعة يوم الأربعاء، فإن 89 ألف فدان في القطاع المروي تدمرت في المشاريع الزراعية المروية في الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية مثل قنوات الري.

و لم تنحصر أضرار الفيضانات والسيول على القطاع المروي فقط، لكنها طالت القطاع الذي ينتج أغلب إنتاج البلاد من الذرة والسمسم وعباد الشمس.

وضمن الإحصاءات الأولية التي كشف عنها وزير الزراعة تضرر نحو 100 ألف فدان في القطاع المطري الذي يتركز في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق.

وأضاف أن كل مزارع الموز بدءا من ولاية سنار ومرورا بولايات الجزيرة والخرطوم ونهر النيل والشمالية، غمرت بالمياه ليفقد السودان أهم الصادرات البستانية، فضلا عن مزارع المانجو والجريب فروت.

مؤكدا أن أكثر الولايات تضررا ولاية سنار، وولاية نهر النيل، حيث خرجت حوالي 13 ألف فدان زراعي من دائرة الإنتاج في الولاية الأخيرة لوحدها.