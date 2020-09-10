الصومال تعفي السودانيين المقيمين بأراضيها من الرسوم والغرامات تضامناً مع كارثة الفيضانات

الخرطوم: السوداني

أعلنت دولة الصومال عن إعفاء السودانيين المقيمين بأراضيها من الرسوم والغرامات المقررة عليهم تضامناً مع كارثة الفيضانات التي اجتاحت بلادهم.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي “مهدي خضر جوليد” اليوم الأربعاء قائلاً : ” ‏في جلسة مجلس الوزراء التي ترأستها اليوم، قدمت الصومال أحر التعازي للشعب السوداني الشقيق ونعبّر عن تعاطفنا وتضامننا مع أشقائنا في السودان الذين يواجهون فيضانات هي الأسوأ منذ أكثر من مائة عام”.

مضيفاً ” كما قررنا إعفاء الرسوم والغرامات من المواطنين السودانيين المقيمين في الصومال”.