بالفيديو.. تلوث مياه النيل الأبيض بـ«الدباسين» جراء الصرف الصحي والأهالي يستغيثون

الخرطوم: السوداني

أطلق عدد من سكان جنوبي الخرطوم، نداء استغاثة عبر (السوداني) اليوم الأربعاء، بسبب معاناتهم باستمرار تلوث مياه النيل الأبيض قبالة كوبري الدباسين بمياه الصرف الصحي، والتي أصبحت تدخل داخل الأحياء عقب ارتفاع منسوب النيل،

وعبر عدد من الأهالي عن سخطهم نتيجة عدم اهتمام السلطات لهذه الكارثة البيئية التي أصبحت تشكل تهديداً لصحتهم.

وأظهر مقطع فيديو بعث به أحد السكان إلى (السوداني) طلمبات تقوم بضخ هذه المياه الملوثة في النيل من جهة مجهولة، بينما تسرب منها داخل الحي، مناشداً السلطات المختصة بسرعة التدخل لحل هذه الكارثة.