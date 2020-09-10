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عاجل| انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية

اخبار العالم
By alsudani 0

أعلن الأمن الأردني وقوع سلسلة انفجارات في أحد معسكرات الجيش في شمال شرق العاصمة عمان.

وأشار إلى أن  الانفجار وقع في معسكرات المدفعية التابعة للجيش في محافظة الزرقاء، وأعلن فتح تحقيق في ملابسات الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة.

alsudani
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