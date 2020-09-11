بالصور.. سلفاكير يحتفي بـ«ندى القلعة» في القصر الرئاسي بجوبا

الخرطوم: السوداني

احتفى رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، بالمطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” خلال لقائه بها، الخميس في القصر الرئاسي بمدينة جوبا.

معبراُ عن اعجابة بمشاركتها في حفل توقيع اتفاقية السلام بين الأطراف السودانية أواخر الشهر الماضي، واصفاً العمل الذي أدته بـ”الرائع”، مرحباً بها في بلدها الثاني جنوب السودان.

من جانبها تقدمت “القلعة” بالشكر الجزيل لحكومة الجنوب ورئيسها الفريق سلفاكير، ورئيس وفد الوساطة المستشار توت قلواك ورجل الأعمال كور، و شعب جنوب السودان، لاستضافتهم لها ولمحادثات السلام.

قائلة: ان استضافة جوبا لمفاوضات السلام السودانية جميل لا ينسي لشعب الجنوب، وتاج فخر علي رأسنا. مضيفة “اعشق الشعب الجنوبي وجمهور جنوب السودان، وشاكرة تفاعلهم واستقبالهم لي بكل رحابة”، وتابعت” انا جاهزة متى ما طلبوني يجدوني حاضرة”.