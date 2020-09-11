تفاصيل إغلاق أسواق الذهب بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

شهدت أسواق الذهب بالخرطوم وأم درمان وبحري، اغلاقا شاملا عن العمل وتكدس التجار أمام محلاتهم .

وعزا التجار خطوة الاضراب، لتدهور العملة الوطنية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية وانعكاس ذلك على ارتفاع الاسعار، واصفين الزيادة بغير المبررة وتساءلوا عن المتسبب الرئيس في الزيادة.

واعلنت شعبة مصدري الذهب عن توقف البيع والشراء حتى غد السبت بسبب ارتفاع الدولار وانهيار العملة المحلية .

وقال الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال لـ(السوداني) إن الوقفة الاحتجاجية تلبية لنداء الوطن وللجنيه السوداني، مشيرا إلى أن الإغلاق تم نتيجة لانهيار العملة واغلاق كافة المحلات بمجمعات الذهب بالخرطوم وسعد قشرة وام درمان والكلاكلات.

وأوضح أن هنالك اجتماعا طارئا مرتقبا مع رئيس مجلس الوزراء حول تدهور العملة وارتفاع اسعار العملات والذهب، وتساءل عن دور الحكومة لمنع الانهيار الحالي بسوق الذهب والعملة المحلية . تفاصيل ص