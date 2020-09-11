لجنة تقصي الحقائق حول ارجاع صادر الماشية تصل النيل الأبيض

النيل الأبيض :سوسن محمد عثمان

التقى والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق بمقر حكومة الولاية في مدينة ربك،، بلجنة تقصي الحقائق حول ارجاع صادر الثروة الحيوانية، وبحث العوائق التي تواجه عمليات صادر الثروة الحيوانية بالولاية، إلى جانب ايجاد خطط للارتقاء بالعملية الإنتاجية بالقطاعين الزراعي والحيواني من خلال انشاء محاجر حديثة للصادر والمنافسة في السوق العالمي للماشيه. وقال الوالي لـ(السوداني) إنه قدم تنويرا للوفد عن الثروة الحيوانية بالولاية وبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالولاية.