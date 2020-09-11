ضبط عملات مزورة بمعبر أرقين

د/ عادل عبد العزيز الفكي

أعلنت السلطات الأمنية بالولاية الشمالية عن ضبط ٣١٥ ألف جنيه من العملة السودانية المزورة فئة ٥٠ جنيهاً. وقد ظهر عقيد وملازم أول من القوة النظامية التي قامت بالضبط في شريط فيديو بثه تلفزيون الولاية الشمالية يحدثان عن الموضوع.

على وسائط التواصل الاجتماعي طفق البعض يتحدث عن مؤامرة من دولة أجنبية على الاقتصاد السوداني، فيما طالب آخرون بإغلاق المعابر مع جمهورية مصر العربية لهذا السبب.

إن مبلغ ٣١٥٠٠٠ جنيه تساوي ١٢٦٠ دولار !!! ليس هذا بالمبلغ الهائل الذي يثير ضجة كهذه، نشيد بالقوة التي قامت بالضبط، لكنني لاحظت أن تصريحات ضباط القوة كانت، مع كثير الاحترام لهم، غير احترافية.

العقيد المتحدث قال إن الكمية المضبوطة هائلة جداً، وأضاف: كان يمكن أن تحدث مصيبة إذا دخلت السوق. هذا طبعاً غير صحيح، وكما قلنا فالكمية لا تتجاوز ١٢٦٠ دولار أمريكي. عوضاً عن ذلك كان على الاخ العقيد تنبيه الناس للعلامات التأمينية في العملة الأصلية، مثل العلامة المائية، والطباعة البارزة، والشريط المعدني، والشعيرات الملونة، وظهور حبر عند حك العملة الأصلية على ورقة بيضاء.

الملازم اول الذي تحدث في الخبر المبثوث كان عليه الإشارة للمتهمين بالأحرف الأولى من الاسم فحسب. لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء.

إن هذا النوع من التزوير يستخدم فيه اسكانر+طابعة ملونة+ ورق A4،

وممكن انتاج كميات محدودة من هذا النوع توزع ليلاً في الأسواق الطرفية للشراء من بائعي السجاير وستات الشاي المساكين، لكنها لا تمر على التجار الواعين وموظفي البنوك.

عليه هي كميات محدودة جدا بالمقارنة مع حجم الكتلة النقدية. ومحاربتها تتم بالتوعية وإيضاح الفروقات بين العملة الأصلية والمزورة كما أوضحنا بعاليه.

التزوير الاحترافي بواسطة مطابع كما تم في جنوب لبنان للدولار الامريكي في سبعينيات القرن الماضي، غير متصور تنفيذه على العملة السودانية لأنه مكلف جداً، ومن لديه مطبعة احترافية سرية للعملة أفضل له تزوير الدولار الامريكي، علماً بأن العلامات التأمينية للعملة السودانية لا تقل عن العملة الأمريكية، وهي أفضل من العلامات التأمينية في عملات كل الدول المجاورة. ومعلوم أن بعض الدول الإفريقية تطبع عملاتها في مطبعة العملة السودانية دليلاً على جودة المنتج السوداني.

لا أعتقد أن دولة مجاورة أو غير مجاورة تحارب الاقتصاد السوداني بهذا الاسلوب، هذا نشاط مجرمين عاديين. ولا يستدعي هذا النشاط إغلاق المعابر التي يمر عبرها يومياً نشاط تجاري مشروع بمئآت الآلاف من الدولارات، لكن مطلوب تشديد الرقابة بالطبع. والله الموفق.