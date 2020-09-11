ارتفاع أسعار سلع الشركات المتوقفة عن البيع بالأسواق

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق زيادة كبيرة وعزا التجار لتوقف كافة الشركات والمصانع المنتجة بسبب ارتفاع سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه، وسط توقعات بالمزيد من الزيادة.

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم أحمد الهادي لـ (السوداني) إن كافة الشركات متوقفة عن البيع لارتفاع وتذبذب سعر الصرف وانعدام الرقابة مما انعكس على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات، مبينا أن سعر جوال السكر قفز من (4,5 الى (6) آلاف جنيه للجوال زنة (50) كيلو، وسجلت اسعار النشويات زيادة كبيرة بلغت (70) جنيها لسعر الكيس و(1,400) جنيه لسعر الكرتونة بدلا عن (850) جنيه اما سعر دقيق سيقا (1,150) جنيه زنة (10) كيلو بكتات (150) جنيه للكيلو .

واشار تاجر سلع بالخرطوم إبراهيم علي لتوقف عدد كبير من الشركات الغذائية عن البيع الى حين استقرار الوضع الاقتصادي والعملات، مبينا أن سعر كيلو الأرز (200) جنيه وسجل لبن بدرة كابو عبوة (2) كيلو وربع (2,850) جنيه اما سعر شاي (600) جنيه للكيلو، وتوقع حدوث زيادة وربما شح في السلع بسبب توقف الشركات عن البيع، وقال إن سعر زيت يارا (1,500) جنيه.