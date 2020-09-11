زيادات كبيره في المستلزمات المدرسية

الخرطوم : ولاء كامل

تشهد أسعار المستلزمات المدرسية بأشكالها المختلفه ارتفاعاً غير مسبوق بالأسواق.

وقال تاجر محلات الطفل السعيد بأم درمان محمد عمر الطيب إن اسعار الملابس المدرسيه ورياض الأطفال تتباين حسب الفئات العمرية وقال إن ملابس الرياض (1000) جنيه اما والمدارس للبنات (1800) جنيه والطرح المدرسية (300) جنيه اما ملابس الطلاب (2600) جنيه.

واضاف أن اسعار الاحذية لكليهما يتراوح بين (800_1500) جنيه وأشار إلى أن أسعار الشنط لمختلف الاعمار تتراوح بين (800_1800 ـ 1200 ــ 2700) جنيه.

واكد صاحب محلات ابو حاتم للشنط بالخرطوم عيسى بشرى أن الاسعار في زيادة مستمرة وطالما أن الدولار هو المتحكم الاول في اسعار السلع فأي زيادة فيه تؤدي بدورها لزيادة مقابلة في السلع. وذكر أن اغلى شنطة تصل الى (2700) جنيه واقل شنطة (1200) جنيه واشار إلى امكانية التخفيض للأسر التي لديها أكثر من طالب مراعاة للظروف وقال إن غالب التجار يزيدون في الأسعار لمواكبة ارتفاع التكلفة ومجاراة لأسعار السوق عامة.

واضاف تاجر احذية بالسوق العربي فضل حجب اسمه أن اسعار أحذية الطلاب تتراوح بين 1000_ 3000) جنيه، اما الطالبات فتتراوح بين (1000_ 2800) جنيه وسعر كرتونة الكرسات بلغت (4,5) آلاف جنيه وسعر الدسته (400) جنيه .