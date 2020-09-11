توالي انخفاض مناسيب النيل و(الأبيض بين الجبلين وجبل أولياء) لا يزال في أعلى المستويات

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية توالي انخفاض النيل في معظم الأحباس، لكنها نبّهت من أن محطة شندي سجلت اليوم أعلى منسوب بلغت (18.44 متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ37 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية حتى يوم غد لتوالى الانخفاض فى الأيام التالية، كما نوهت إلى أن مناسيب النيل الابيض من الجبلين وحتى خزان جبل اولياء في أعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم، استقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (السبت) ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب، بجانب استقرار وارد العطبراوي في حدود 230 مليون متر مكعب.

وتوقّعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غدٍ على النحو التالي:

القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً.

القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 19 سم).

القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

القطاع: شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 1 سم).

القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد انخفاضاً (في حدود 10 سم).

القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد انخفاضاً (في حدود 5 سم).

وبحسب لجنة الفيضانات، فإن محطة ود مدني سجلت اليوم ١٩.٨٥ متر، ومن المتوقع أن تنخفض غداً إلى ١٩.٧٠ متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم ١٨.٨٤ متر، ومن المتوقع أن تنخفض غداً ١٨.٧٢ متر،

وسجلت الخرطوم اليوم ١٧.٤٩ متر، ويتوقع أن تنخفض غداً بمقدار ٩سم لتسجل ١٧.٤٠، وسجلت محطة شندي اليوم ١٨.٤٤ متر، ويتوقع أن تستقر غداً في نفس الرقم، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم ١٥.٧٥ متر، ويتوقّع أن تنخفض غداًةالى ١٥.٦٥ متر، وسجلت دنقلا اليوم ١٥.٢٦ متر وتنخفض غداً الى ١٥.١٩ متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.