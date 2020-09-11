حكم جديد لصالح البرازيلي غرفة حل النزاعات بالفيفا تهدد المريخ بالحرمان من التسجيلات دولياً ووطنياً

الخرطوم : السوداني

حصلت (السوداني) على التفاصيل الكاملة لحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديد ضد نادي المريخ في قضية اللاعب البرازيلي ماركوس دو سانتوس.

ووفقاً للخطاب الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه فإن الاتحاد الدولي حكم لصالح لاعب الوسط البرازيلي الذي ارتدى شعار المريخ خلال وقت سابق بمبلغ وقدره (24) ألف دولار، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5% يدفعها النادي كذلك.

وبحسب خطاب الفيفا الذي تسلمه اللاعب البرازيلي، ونادي المريخ فإن الأخير منح مهلة (45) يوماً من أجل السداد ابتداء من تاريخ صدور القرار.

وكشف قرار غرفة حل النزاعات الصادر مؤخراً بأن المريخ في حالة عدم التزامه بدفع المبلغ المذكور في الفترة المحددة فإنه مهدد بالحرمان من ثلاث فترات تسجيل متتالية وطنياً ودولياً.

وقال الوكيل اللبناني صلاح حداد في تصريحات لـ(السوداني ) إنه كان واثقا من كسب الحكم لصالح موكله البرازيلي ماركوس .

وأضاف أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته وكان طبيعياً أن يتم اللجوء إلى الفيفا من أجل الحصول على حقنا والحمد لله تم إنصافنا.

وقطع الوكيل اللبناني بعدم علمه بدخول النادي في أي محاولات لتسوية القضية وقال إن القرار واضح والحكم نهائي.