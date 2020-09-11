لجنة المُسابقات تُعلن جدول استئناف مباريات الدوري الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم جدول مباريات الدوري الممتاز للأسابيع الأربعة المُتبقية من العاشر وحتى الثالث عشر بدايةً من 16 سبتمبر بواقع ثماني مباريات للأسبوع الواحد تلعب في نفس اليوم عصراً و مساءً بإستادات الخرطوم و الهلال والمريخ ودار الرياضة أمدرمان.

ومن المُقرر أن تلعب مباريات الأسبوع العاشر بتاريخ 16 سبتمبر ، و مباريات الأسبوع الحادي عشر بتاريخ 19 سبتمبر وتتوقف المنافسة لإتاحة الفرصة لمباريات المنتخب لتستأنف مباريات الأسبوع الثاني عشر وتلعب يوم 27 سبتمبر، فيما تلعب مباريات الأسبوع الثالث عشر يوم 29 سبتمبر.

وتشهد مباريات الدوري يوم 16 سبتمبر الحالي صدامات مهمة أبرزها مواجهة الهلال للأهلي مروي والمريخ للخرطوم الوطني وهلال الأبيض لحي العرب بورتسودان.