عبد المهيمن يعود لبيته الهلال يكثف تدريباته وتعديلات في قطاع الكرة

ضاعف فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال من نسق تدريباته التحضيرية استعداداً لمواجهة الأهلي مروي يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز، حيث تدرب الأزرق على فترتين صباحية وسط أجواء خريفية ومسائية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الفاتح النقر وطاقمه المعاون، وخصص الجهاز الفني المران الصباحي لزيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين بتمارين متنوعة تحت إشراف فتحي بشير (قبيلة) وبدأ الإطار الفني في تنفيذ تدريبات فنية مكثفه في المران المسائي، وستتواصل تدريبات الهلال ومعسكر الفريق التحضيري تأهباً لقادم الاستحقاقات المحلية.

على صعيد متصل أجرى القطاع الرياضي بنادي الهلال تعديلات في قطاع الكرة حيث تم إعفاء خالد الزومة وخالد النقر من منصبيهما في دائرة الكرة، وتم تعيين السيد عبد المهيمن الأمين مديراً للكرة بالفريق الأول، والفاضل حسين نائباً له ونصر الدين أبوجا مديراً لمعسكر الفريق الأول، كما قرر القطاع الرياضي تعيين طباخ جديد للفريق وإضافة عامل للمعدات.