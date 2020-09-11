صقور الجديان تناور وسط أجواء خريفية

أدى صقور الجديان حصة تدريبية صباح أمس، على ملعب الخرطوم الوطني في نادي الأسرة بالخرطوم3، تحت إشراف مدربه الفرنسي هوبيرت فيلود، وطاقمه المعاون بقيادة الكابتن خالد بخيت، وذلك تحت زخات المطر، التي اخضع فيها الدكتور عبدالعظيم جابر اللاعبين إلى تدريبات بدنية متنوعة، وتم إجراء تقسيمة تكتيكية في منتصف الملعب، واستمر المران لمدة (45) دقيقة، وسيؤدي منتخب صقور الجديان مران صالة عصر الخميس نفسه، قبل أن يختتم معسكره يوم الجمعة 11 سبتمبر، بمران بدني صباحي، ومباراة داخلية مساء، وكان المنتخب قد انخرط في المعسكر منذ الأول من سبتمبر الحالي، وقبله خاض ثلاثة تدريبات خلال أسبوع، إذ جرت في أيام 22، 25، 28 أغسطس الماضي، وسيتجمع المنتخب مساء يوم 19 سبتمبر ، للسفر صباح يوم 20 إلى تشاد لخوض مباراتين ضد منتخبها في يومي 23 و 26 سبتمبر الحالي، وذلك ضمن سلسلة التحضيرات المتواصلة لمواجهتي غانا في نوفمبر المقبل بتصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2022م، والتي تسبقها مباراة مع المنتخب التونسي ضمن أيام الفيفا، حيث تقام يوم التاسع من أكتوبر المقبل.