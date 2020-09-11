الأهلي مروي والأهلي الخرطوم يتعادلان ودياً

ضمن تحضيرات فريق النادي الأهلي مروي لاستئناف متبقي مباريات بطولة الدوري الممتاز تعادل الملوك أمام أشقائهم بالخرطوم بهدف لكل فريق أحرز لأرض الحضارات النيجيري ديفيد ألينا .

وذكر السيد أحمد عباس (عيشة) مدير الكرة بالأهلي مروي أن فريقه سوف يُجري مراناً السبت ويتجه بعده اللاعبون لمعسكر الفريق بالخرطوم بحري.

وكانت برمجة ما تبقى من مباريات قد أوقعت الملوك أمام الهلال الخرطوم الأربعاء السادس عشر من ديسمبر.