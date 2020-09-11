وكيل مصري : قضية والكاردينال مع صدقي سارية بالفيفا

أكد أحمد عباس وكيل اللاعبين، أن شكوى أشرف الكاردينال رئيس الهلال السوداني السابق، ضد حمادة صدقي مدرب الفريق السابق، والذي رحل عن قيادة سموحة، لا زالت سارية لدى الفيفا.

وقال عباس عبر قناة أون تايم سبورتس، إن حمادة صدقي له كل الحق في الرحيل، ولكنه أخطأ في إجراءات مغادرته للهلال.

وأشار إلى أن الحل الودي ينهي أزمة النيجيري إيمانويل أمونيكي مدرب المقاصة السابق، موضحًا أن هناك جدولة للمستحقات المتأخرة في سبتمبر وأكتوبر.

وأوضح أنه حذر البرازيلي ريكاردو المدير الفني الجديد للإسماعيلي، من الأجواء الحالية بقلعة الدراويش، لكنه تمسك بقبول المهمة، مؤكدًا أن ريكاردو لن يقود الفريق في لقاء الأهلي غداً الجمعة بالدوري وأكد أن ريكاردو لم يعترض على جهازه المعاون، سواء أحمد العجوز الذي يرتبط معه بعلاقة قوية، أو محمد حمص الذي كان أحد اللاعبين الذين دربهم من قبل.