حمدوك يتلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اطمأن خلاله على الأوضاع بالبلاد في أعقاب كارثة الفيضانات التي تواجهها البلاد.

وأكد وزير الخارجية السعودي، دعم ووقوف المملكة المستمر بجانب السودان، مشدداً على عزم بلاده مواصلة عمليات إيصال المساعدات السعودية عبر جسر جوي يحمل مواد غذائية وأدوية ومعينات أخرى متنوعة، موضحاً متابعة بلاده لمخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الأخير الذي استضافته الرياض واُختتم بـ”إعلان الرياض” الذي حث حركات الكفاح المسلح على استكمال عمليات التفاوض والحوار ليكون السلام شاملاً، مبيناً أن بلاده تدعم انخراط الجميع في المرحلة الثانية من عملية السلام.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للحكومة الانتقالية، مؤكداً على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.