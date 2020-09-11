عاجل: زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينيديز، يصدر بياناً في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، يعلن فيه معارضته لأي تشريع حول الحصانة السيادية الخاص بالسودان طالما “لا يعامل ضحايا 11 سبتمبر وأفراد أسرهم بالاحترام والكرامة التي يستحقونها”.