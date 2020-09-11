بالفيديو.. «سالمة يا سودان» حملة قطرية لمساعدة المتضررين بفعل الفيضانات في السودان تصل إلى قرابة 100مليون ريال

الخرطوم: السوداني

أطلقت دولة قطر حملة تحت شعار “سالمة يا سودان” لمساعدة متضرري فيضانات السودان.

وتم تحديد قيمة التبرعات في شكل أسهم وسلال إغاثة على النحو الآتي: سهم إغاثة عاجلة (200 ريال)، سلة غذائية (300 ريال)، سهم توفير إيواء (500 ريال).

وافرد التلفزيون القطري اليوم الجمعة فترة مفتوحة لحملة التبرعات وصلت إلى نحو 80 مليون ريال قطري، ولازالت الحملة متواصلة وسط حماس وتفاعل كبير من قطر حكومة وشعباً.

يذكر أن الحملة تقام بالشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وتهدف لمساعدة نصف مليون متضرر بسبب الفيضانات.