شاهد بالصور.. السيول تقطع الطريق القومي «الخرطوم بورتسودان» ومئات المسافرين العالقين يستغيثون

الخرطوم: محمد الطاهر

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، اليوم الجمعة في قطع الطريق القومي الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة بورتسودان ميناء السودان الرئيسي، مما أدى إلى تكدس وتعطيل عشرات المئات من الحافلات السفرية والشاحنات، مما دعا بعض المسافرين العالقين لاطلاق نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتهم.

وكانت السيول الهادرة قد جرفت طريق الاسفلت اليوم، عند منطقة خور عرب قُبيل مدينة هيا شرقي السودان، مخلفة وراءها حفرة عميقة بالطريق يصعب عبورها بعد أن امتلأت بالمياه.

واطلق أحد المسافرين نداء استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنجدتهم قائلاً: ” مقطوعين في طريق الخرطوم بورتسودان عند َمنطقة خور عرب قبيل هيا، بسبب السيول الشديدة التي جرفت شارع الأسفلت وعطلت حركة المرور ونسأل الله اللطف لكبار السن والنساء والأطفال”.

وقال “هشام طه دقاش” أحد العالقين بالطريق لـ(السوداني) “أن الطریق القومی بین مسمار وهیا قطع بفعل السیول، لا مسؤول وصل إلى المنطقه، الشاحنات بالآلف متوقفة، تم تبدیل البصات بین الخرطوم وبورتسوان، قطعنا الخور خوضا او قل سباحة، لأن الکثیرین من النساء سقطوا فی المیاه خاصة کبار السنّ”

وأضاف “دقاش” واصبحت معاناتنا اکبر عندما قطعنا إلى الضفة الأخری، لاماء ولاطعام، وانتظار طویل جداً حتی الثانیة ظهرا لم نبرح المکان، اسمعوا صوتنا علنا نجد من یصنع شیٸاً”.