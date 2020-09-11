بالفيديو: رجل أعمال سعودي يعلن عن تكريمه لضابط شرطة سوداني اشاد بدعم المملكة للسودان

الخرطوم: السوداني

أعلن رجل الاعمال السعودي د. عبدالله بن سليمان البرقان، عن رغبته في شكر وتكريم النقيب شرطة فضل الله، مدير الدفاع المدني بمحلية ابوحجار. تعبيرا عن امتنانه كمواطن سعودي في السودان لامسته تلك الكلمات الرقيقة التي قالها النقيب “فضل الله” في حق المملكة، إذ حملت الشكر والعرفان والإنصاف.

واضاف: “وصلني فيديو من أرض السودان الشقيق، محملاً بأجمل كلمات الوفاء والصدق على السجية السودانية الأصيلة، يتحدث فيه احد رجالات السودان الأوفياء (فضل الله) وهو احد ابطال الدفاع المدني في إحدى محليات السودان الحبيب”.

ومضى بالقول: “لقد حرك داخلي مشاعر الفخر لبلدي الغالي المملكة العربية السعودية التي تزرع الخير وتجمع.. فقد حرك وجدان المحب للسودان ووفاء أبنائه كمواطن عربي عاش على ترابه واختار أرضه كجزء لامتداد أعماله وعلى مدى سنوات عاشرنا أهلها فلك أن تتحدث بلا حرج عن كرم أهلها فتقبل على مجلس أحدهم تقول أنه قد ضاق بمن فيه حتى تباغتك الابتسامة والترحيب الحار، فكأن قلوبهم حوت اتساع الكون، ثم تمر صباحا لتختار أن تشرب الشاي على يد ستات الشاي، وهنا ستجد أجمل نشرة اخبارية فالثقافة سمة السودانيين مهما كانت وظائفهم ومع سائق الركشة الذي يأخذك من هم زحام الخرطوم لينبئك بنشرة الطقس بكل تفاصيلها العلمية لتكتشف ان السائق طالب جامعي يعول أسرته”.

مضيفاً : “هنا كل أفراد الأسرة شركاء في الكفاح ويبقى التواضع سجية مجتمعها رغم ما جمعت من عقول أبهرت العالم أجمع”.

وقال البرقان: “ان ما تقوم به المملكة تجاه السودان ليس منة ولا فضلا، إنما واجب الأشقاء ووقفة أهل الدم والمصير المشترك الواحد”.