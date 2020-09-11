شاهد مقطع مأساوي مُحزن لطلاب الشهادة السودانية بولاية النيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، وضعاً مأساويا مزرياً لمجموعة من الطلاب الجالسين لامتحان الشهادة السودانية، بمنطقة “بولنق” بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

وعكس المقطع مشاهد محزنة لطلاب وطالبات ينامون على الأرض بإحدى المدارس التي اتخذت سكناً لهم في ظلام دامس وسط أعشاب وبعوض، وهم يستعدون لأداء الامتحانات يوم غد الأحد، في ظروف صعبة.

وقال المتحدث بالمقطع من أهل الحي “بأنهم فوجئوا بالتلاميذ في إحدى مدارس الحي، التي خصصت مركزاً للامتحان، وعندما تحدثنا مع المسؤول بتاع اللجنة ذكر بأنهم أتوا بهم لهذا الحي لانهم عارفنو حي بكرم الناس”.

وعند اتصالهم بوزيرة التربية بالولاية وإبلاغها برداءة وضع الطلاب، قالت: “هذه حدود امكانياتنا”.