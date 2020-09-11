تشكيل المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لنادي أعضاء النيابة العامة

الخرطوم: السوداني
انعقد مساء الخميس الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي لنادي اعضاء النيابة العامة في دورته الاولى، وتم فيه توزيع المهام علي اعضاء المكتب المنتخبين حيث كان التكليف كالاتي:
1/احمد النور الحلا رئيس النادي
2/الامثل عبدالفتاح نائب الرئيس
3/مهند الامين الامين العام
4/مختار اسحق عثمان الامين المالي
5/جلال سنين نائب الامين العام
6/ابشر دلدوم مقرر المكتب التنفيذي
7/مصعب عمر امين حقوق الانسان
8/مصطفي الصادق امين العلاقات الخارجية
9/محمد الطيب امين الشؤون الاجتماعية
10/فرح بشير امين الخدمات
11/محمد درار امين التدريب
12/اسامة المهنا امين الاعلام والتواصل
13/محمد عباس ود بدر امين الدراسات والبحوث
14محمد خالد امين شؤون العضوية
15/ابوزيد حسن امين المناشط وشؤون الدار
و تم كذلك بموجب تفويض الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي اعلان أعضاء المجلس المركزي للنادي حسب مانص عليه النظام الاساسي المجاز وذلك على النحو التالي:
أعضاء المجلس المركزي
ولاية الخرطوم
1/حازم الصادق عمارة
2/بدوي صالح بيرم
3/ماريا جمال الدين
4/زاهر عمر بكري
5/ممدوح عبدالله
6/هناء بابكر عمر
الولاية الشمالية
1/محمد الخاتم
2/محمد درار
ولاية نهر النيل
1/حسن كباشي
2/سلافة محمد
ولاية البحر الاحمر
1/طارق عبداللطيف عيسى
2/محمد احمد التوم
ولاية كسلا
1/الفكي الضوء
2/ابوبكر علي ابكر ادم
ولاية القضارف
1/معتز محمد علي المبارك
2/احمد صالح محمد الحسن
ولاية الجزيرة
1/محمد احمد حامد
2/مجاهد محمد الماحي
ولاية النيل الابيض
1/الهادي حامد هنوة
2/حسين ادم محمد
ولاية شمال كردفان
1/عمار فضل عمار
2/معتز احمد كرنقو
ولاية غرب كردفان
1/محمد مضوي محمدعلى ماهل
2/سارة عدلان
ولاية جنوب كردفان
1/ادم السنوسي
2/اسحق عبدالله ادم
ولاية شرق دارفور
1/منتصر التجاني ابا زين
2/مهدي شمس الانبياء
ولاية جنوب دارفور
1/محمود عبدالمنعم ابوبكر
2/مرتضي محمد عبدالله
ولاية وسط دارفور
1/مجدي هارون
2/محمد عبدالله حامد
ولاية شمال دارفور
1/محمد ابراهيم محمدعبدالله
2/محمدعبدالله الزين
ولاية سنار
1/عبدالحي سليمان
2/عوض ابراهيم موسي
ولاية النيل الازرق
1/احمد حسن تيه
2/عبدالله عثمان عبدالله
ولاية غرب دارفور
1/ لم يرفع اسم حتى الان
2/ لم يرفع اسم حتى الان