تشكيل المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لنادي أعضاء النيابة العامة

الخرطوم: السوداني

انعقد مساء الخميس الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي لنادي اعضاء النيابة العامة في دورته الاولى، وتم فيه توزيع المهام علي اعضاء المكتب المنتخبين حيث كان التكليف كالاتي:

1/احمد النور الحلا رئيس النادي

2/الامثل عبدالفتاح نائب الرئيس

3/مهند الامين الامين العام

4/مختار اسحق عثمان الامين المالي

5/جلال سنين نائب الامين العام

6/ابشر دلدوم مقرر المكتب التنفيذي

7/مصعب عمر امين حقوق الانسان

8/مصطفي الصادق امين العلاقات الخارجية

9/محمد الطيب امين الشؤون الاجتماعية

10/فرح بشير امين الخدمات

11/محمد درار امين التدريب

12/اسامة المهنا امين الاعلام والتواصل

13/محمد عباس ود بدر امين الدراسات والبحوث

14محمد خالد امين شؤون العضوية

15/ابوزيد حسن امين المناشط وشؤون الدار

و تم كذلك بموجب تفويض الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي اعلان أعضاء المجلس المركزي للنادي حسب مانص عليه النظام الاساسي المجاز وذلك على النحو التالي:

أعضاء المجلس المركزي

ولاية الخرطوم

1/حازم الصادق عمارة

2/بدوي صالح بيرم

3/ماريا جمال الدين

4/زاهر عمر بكري

5/ممدوح عبدالله

6/هناء بابكر عمر

الولاية الشمالية

1/محمد الخاتم

2/محمد درار

ولاية نهر النيل

1/حسن كباشي

2/سلافة محمد

ولاية البحر الاحمر

1/طارق عبداللطيف عيسى

2/محمد احمد التوم

ولاية كسلا

1/الفكي الضوء

2/ابوبكر علي ابكر ادم

ولاية القضارف

1/معتز محمد علي المبارك

2/احمد صالح محمد الحسن

ولاية الجزيرة

1/محمد احمد حامد

2/مجاهد محمد الماحي

ولاية النيل الابيض

1/الهادي حامد هنوة

2/حسين ادم محمد

ولاية شمال كردفان

1/عمار فضل عمار

2/معتز احمد كرنقو

ولاية غرب كردفان

1/محمد مضوي محمدعلى ماهل

2/سارة عدلان

ولاية جنوب كردفان

1/ادم السنوسي

2/اسحق عبدالله ادم

ولاية شرق دارفور

1/منتصر التجاني ابا زين

2/مهدي شمس الانبياء

ولاية جنوب دارفور

1/محمود عبدالمنعم ابوبكر

2/مرتضي محمد عبدالله

ولاية وسط دارفور

1/مجدي هارون

2/محمد عبدالله حامد

ولاية شمال دارفور

1/محمد ابراهيم محمدعبدالله

2/محمدعبدالله الزين

ولاية سنار

1/عبدالحي سليمان

2/عوض ابراهيم موسي

ولاية النيل الازرق

1/احمد حسن تيه

2/عبدالله عثمان عبدالله

ولاية غرب دارفور

1/ لم يرفع اسم حتى الان

2/ لم يرفع اسم حتى الان