Bank of Khartoum Visa Card

تشكيل المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لنادي أعضاء النيابة العامة

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

انعقد مساء الخميس الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي لنادي اعضاء النيابة العامة في دورته الاولى،  وتم فيه توزيع المهام علي اعضاء المكتب المنتخبين حيث كان التكليف كالاتي:

1/احمد النور الحلا رئيس النادي
2/الامثل عبدالفتاح نائب الرئيس
3/مهند الامين الامين العام
4/مختار اسحق عثمان الامين المالي
5/جلال سنين نائب الامين العام
6/ابشر دلدوم مقرر المكتب التنفيذي
7/مصعب عمر امين حقوق الانسان
8/مصطفي الصادق امين العلاقات الخارجية
9/محمد الطيب امين الشؤون الاجتماعية
10/فرح بشير امين الخدمات
11/محمد درار امين التدريب
12/اسامة المهنا امين الاعلام والتواصل
13/محمد عباس ود بدر امين الدراسات والبحوث
14محمد خالد امين شؤون العضوية
15/ابوزيد حسن امين المناشط وشؤون الدار

و تم كذلك بموجب تفويض الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي اعلان أعضاء المجلس المركزي للنادي حسب مانص عليه النظام الاساسي المجاز وذلك على النحو التالي:

أعضاء المجلس المركزي

ولاية الخرطوم

1/حازم الصادق عمارة
2/بدوي صالح بيرم
3/ماريا جمال الدين
4/زاهر عمر بكري
5/ممدوح عبدالله
6/هناء بابكر عمر

الولاية الشمالية

1/محمد الخاتم
2/محمد درار

ولاية نهر النيل

1/حسن كباشي
2/سلافة محمد

ولاية البحر الاحمر

1/طارق عبداللطيف عيسى
2/محمد احمد التوم

ولاية كسلا

1/الفكي الضوء
2/ابوبكر علي ابكر ادم

ولاية القضارف

1/معتز محمد علي المبارك
2/احمد صالح محمد الحسن

ولاية الجزيرة

1/محمد احمد حامد
2/مجاهد محمد الماحي

ولاية النيل الابيض

1/الهادي حامد هنوة
2/حسين ادم محمد

ولاية شمال كردفان

1/عمار فضل عمار
2/معتز احمد كرنقو

ولاية غرب كردفان

1/محمد مضوي محمدعلى ماهل
2/سارة عدلان

ولاية جنوب كردفان

1/ادم السنوسي
2/اسحق عبدالله ادم

ولاية شرق دارفور

1/منتصر التجاني ابا زين
2/مهدي شمس الانبياء

ولاية جنوب دارفور

1/محمود عبدالمنعم ابوبكر
2/مرتضي محمد عبدالله

ولاية وسط دارفور

1/مجدي هارون
2/محمد عبدالله حامد

ولاية شمال دارفور

1/محمد ابراهيم محمدعبدالله
2/محمدعبدالله الزين

ولاية سنار

1/عبدالحي سليمان
2/عوض ابراهيم موسي

ولاية النيل الازرق

1/احمد حسن تيه
2/عبدالله عثمان عبدالله

ولاية غرب دارفور

1/ لم يرفع اسم حتى الان
2/ لم يرفع اسم حتى الان

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.