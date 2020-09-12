عمموا المدارس النموذجية

* ستظل ولاية نهر النيل رائدة في مجال التعليم منذ افتتاح أولى المدارس في الشمال في بربر والدامر وعطبرة وشندي كما أن سجل رجال التعليم في السودان وخارجه يذخر بأسماء اهل الشمال ومن حقي التعليق كمعلم سابق فيما كل يعرف بالمدارس الثانوية العامة التي خرجت من رحم المدارس الوسطى ثم عادت او ستعود لمدارس المرحلة المتوسطة العام القادم كما تخطط بعد قضاء السنوات الست المقدرة للعودة للسلم التعليمي التقليدي، ٣/٣/٦.

* ما دفعني للعودة لذكر التعليم ما جاء في الاخبار أن ولاية نهر النيل ألغت نظام المدارس النموذجية والعودة لنظام المدرسة الجغرافية وكنت قرأت خبرا بأن مسؤول التعليم بالولاية وهو َمعلم مشهود له بالكفاءة دعا لمؤتمر او ورشة لمناقشة امر المدارس النموذجية وجاءت الآراء المتباينة وتقرر أن تخضع للدراسة ولكن بعد ساعات جاء الخبر اليقين عبر وكالة سونا الإخبارية بأن الولاية ألغت المدارس النموذجية اذن لماذا الحوار إن كان القرار جاهزا وكأنما نضع الحصان خلف العربة؟

** كنت أظن أن القرارات الكبيرة تصدر اتحاديا بعد الاخذ بالآراء الولائية وجاء في الخبر أن لا ضرورة للتمييز وان يكون الاهتمام بكل المدارس الجغرافية وهذا هو المنطق السليم لو حدث تطوير لكل المدارس ولكن الذي حدث هو تدهور كبير اجبر الناس على الهجرة إلى المدارس الخاصة مما اضطر الدولة للتفكير في التركيز على مدارس نموذجية يقبل لها المتفوقون ويتم الصرف عليها بالاستعانة بجهد الآباء والخريجين وتصدرت المدارس النموذجية كشف التفوق والأوائل وفي هذا مصلحة كبيرة للوطن والتعليم العالي.

** وقعت في يدي رسالة ماجستير بجامعة الخرطوم عام ٢٠١١م للطالب الباحث قمر الدين جمال عثمان موضوعها دور المدارس النموذجية في رفع نسبة الذكاء وخلصت الدراسة لنتائج مذهلة نشرتها وزارة التربية والتعليم بالولاية وختمتها بتوصيات بالتوسع في تحويل المدارس الى نموذحية وقد حدث وارتفع المستوى.

** اتمنى أن تخضع ولاية نهر النيل للمزيد من الحوار بمشاركة التربويين وما اكثرهم وليكن البرنامج (رفع) المدارس الجغرافية إلى نموذجية بدلا من (إنزال) النموذجية.

** نظام التركيز على المتفوقين مَعمول به في كل العالم وحتى في الموسيقى يستخلص المهرة ويوفدون لرفع المستوى وفي كرة القدم بدأت الدول في انشاء مراكز واكاديميات المتفوقين والدول ذات الامكانيات الاقل تقسم اللاعبين إلى فئات حسب مستواهم وفريق اول للاهتمام والمنافسة وفريق رديف لاهتمام اقل والنظر فيمن يتطور لتحويله للفريق الاول.

*نقطة نقطة *

** في ولاية نهر النيل توجد تجارب ناجحة لمدارس نموذجية رفعت اسم الولاية بتصدرها وخريجيها قوائم التفوق ومنها كما اذكر مدرسة الشيخ حمد ويهتم بها مؤسسها السيد كمال حمزة ومدرسة عطبرة الثانوية القديمة ويهتم بها خريجوها وهنالك عشرات المدارس المتفوقة بالولاية بسبب ما تجده من اهتمام.

** لنا تجربة ناجحة في مدرسة عطبرة الثانوية القديمة حين وجدناها المدرسة الثانوية الكبيرة الوحيدة التي لم تتم تصفيتها كما حدث لكل المدارس المتشابهة التي تحولت إلى جامعات او معسكرات عسكرية بدون استثناء وانجى الله مدرستنا بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى فقد قررت الإنقاذ تحويلها لمعسكر تدريب للدفاع الشعبي والحكمة الإلهية في وجود مسؤولين كبار في موضع القرار بالولاية من خريجي المدرسة ومنهم البروفيسور أحمد علي قنيف الذي اجهض المحاولات وكذلك غيره ممن حماها لتتحول ضمن جامعة وادي النيل المحترمة والتي وجدت من المواقع ما يغنيها عن المدرسة وفكر احد الولاة قبل الثورة في تحويلها لمكاتب ولكنها العناية الإلهية.

** مدرسة عطبرة القديمة سماها خريجوها (ام المدارس) لأنها الرابعة بعد الثلاث الكبار وادي سيدنا وحنتوب وخورطقت واسسها ابو الوطنية الزعيم اسماعيل الازهري في حكومته الأولى حين أعلن وهذه كلماته (بأن الاستعمار أهمل التعليم الثانوي ولم ينشئ سوى ثلاث مدارس في مواقع خارج المدن لأسباب سياسية ويقصد. وادي سيدنا خارج أم درمان وحنتوب على الضفة الثانية من ود مدني وخورطقت خارج الأبيض اما الحكومة الوطنية ستنشئ مدرستين الأولى في عطبرة وسط العمال والثانية في روَمبيك بالجنوب) وتسلمت السكة الحديد التحدي وشيدت المدرسة بهذه الصورة التي لم يتغير فيها شيء.

** يحتفل خريجوها كل عام يوم ١٩ ديسمبر تقديرا للاب المؤسس الازهري في يوم اعلان الاستقلال وجمعوا المال منهم ومن أصدقائهم فكانت إعادة تأهيل المدرسة مما شجع المسؤولين عن التعليم في الولاية لاعلانها نموذجية ولائية يقبل فيها المتفوقون فقط من كل المحليات بداخلية متكاملة وزي موحد وتشجيع المعلمين براتب من رابطة الخريجين يفوق مرتب الوزارة.

** نأمل استمرار دعم الخريجين والولاية لهذه المدرسة وقد امتحنت للشهادة السودانية بشكلها الجديد مرتين وحققت المركز الأول في الولاية و(تحكر) كل طلابها في الجامعات بدون استثناء والحمد لله نأمل استمرار الحال والدعم كما نأمل أن تلحق بها بقية المدارس والبرنامج جاهز.

** في احتفال المدرسة الأول أعجب بتجربتنا الاخوة خريجو مدارس وادي سيدنا وحنتوب وخورطقت وقرروا تطبيق التجربة وشهدوا احتفالنا بممثلين هم اللواء عبد المنعم النذير ومحمد الشيخ مدني ( وادي سيدنا) والدكتور إبراهيم دقش ( حنتوب) والدكتور محمد عبد الله الريح (خورطقت) وشاركوا في الأمسية بمسرح المدرسة الذي أطلقنا عليه اسم الاستاذ الراحل عوض محمد أحمد (عوض فنون) كما شاركوا في الندوة الكبرى بجامعة وادي النيل العظيمة.

** امر المدرسة النموذجية شغل لاهميته كل مساحة المقال ولم يترك لي سوى الترحم على من فقدناهم هذا الأسبوع ومنهم البروفيسور الشاعر السر دوليب وكتبت عنه كثيرا في مقال الأمس وممن فقدنا من أبناء عطبرة الأخ حمزة الطيب كرجة ومن الأهل فقدنا ابنة اختي ماريا بساطي والأخ أحمد الخواض جاد الله والفنانة ستونة بمصر رحمهم الله جميعا ورحمنا اذا صرنا الى ما صاروا إليه.. {إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ}.