قال الحال يغني عن السؤال… طبيب سوداني يستقبل في عيادته المتعففين مجاناً

كوكتيل: محاسن أحمد عبدالله

أعلن الطبيب ومقدم البرامج المعروف وليد سليمان عن استقبال عيادته للمحتاجين والمتعففين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من فيضانات،حيث كتب عبرصفحته:( نسبة لظروف الفيضان والحال الذي يغني عن السؤال عيادتي الخاصة يوم السبت والأربعاء مجاناً لكل اهلنا الطيبين المتعففين من الساعة 12_3ظهراً، اتصل هنا واحجز249901393606 +ربنا منع البلاء والمرض عن بلدنا.)،وأوضح د. وليد أن هذا دوره وواجبه تجاه أهل بلده وقت الشدائد والمحن ولا ينتظر شيئاً غير الأجر من المولي عز وجل، من جانبهم تفاعل عدد كبير من المواطنين مع المبادرة التي أطلقها د.وليد سليمان وتم وصفها بالإنسانية وطالبوا الأطباء أن يحذوا حذوه لخدمة المحتاجين.