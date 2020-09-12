الحزن يخيم على صالون (كامل وستونه)

كوكتيل: محاسن أحمد عبدالله

خيم الحزن على القروب الإسفيري الذي أسسه الفنان والملحن د.كامل يعقوب وزوجته الراحلة الفنانة ستونة وأطلق عليه (صالون كامل وستونة) ، حيث انهالت عبارات المواساة والرثاء قي القروب علي الفقد الجلل وتقديم واجب العزاء للدكتور كامل والتخفيف عنه بان يجبر الله كسره والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة. ،فيما تم تغيير الأيقونة التي كانت مزينة بصورة الراحلة وزوجها د.كامل الأخرى كتب عليها (إنا لله وإنا إليه راجعون ) .

يعتبر قروب (صالون وستونة) من المجموعات الكبيرة التي تضم مجموعة كبيرة من الفنانين والشعراء الإعلاميين في شتى المجالات والموسيقيين والأطباء والسفراء الذين يقدمون إبداعاتهم في كتابة الشعر ونشر مقاطع الأغنيات، فيما ظلت الراحلة ستونة متابعة لصيقة للقروب وهي تنشر عبارات الثناء والمدح والحماس بين أعضاء القروب ودعمها للكثيرين بكل حب واحترام.