محاولة لتعديل موعد مباراتي السودان وتشاد

أكمل اتحاد كرة القدم السوداني، تجهيزات السفر لبعثة المنتخب الأول “صقور الجديان”، إلى دولة تشاد وذلك لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره التشادي يومي 23 و26 من شهر سبتمبر الجاري.

وسوف يغادر منتخب السودان إلى تشاد يوم 20 من الشهر الجاري، بينما يسعى لتعديل موعد المباراة الثانية، لتقام يوم 25، وذلك حتى لا تؤثر على برمجة الدوري الممتاز الذي تأكدت انطلاقته الأسبوع المقبل.

وسوف يبدأ منتخب السودان مرحلة إعداده الثالثة في زمن كورونا، مساء اليوم الجمعة، بتقسيمه بين اللاعبين، ليتم بعدها تسريحهم، على أن يعودوا للمعسكر المغلق يوم 17 سبتمبر الحالي ، بقائمة محدودة للسفر إلى تشاد.

وفي حال وافق الاتحاد التشادي على المقترح الجديد لتاريخ خوض المباراتين الوديتين، فإن بعثة منتخب السودان سوف تعود من تشاد يوم 25 سبتمبر الجاري .

يذكر أن فترة التجمع الثالث للمنتخب خلال الشهرين الأخيرين، استغرقت 11 يوما، عبر معسكر مغلق.