رئيس المريخ يوجه بعودة تدريبات الفريق

وجه رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال بعودة فريق الكرة الأول بالنادي للتدريبات إبتداء من صباح اليوم السبت، وذلك استعدادا لمباريات الفريق في بطولة الدوري السوداني الممتاز والذي سيستهل فيه المريخ مقابلاته بمواجهة نادي الخرطوم الوطني.