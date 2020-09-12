رئيس المريخ يوجه بعودة تدريبات الفريق

وجه رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال بعودة فريق الكرة الأول بالنادي للتدريبات إبتداء من صباح اليوم السبت، وذلك استعدادا لمباريات الفريق في بطولة الدوري السوداني الممتاز والذي سيستهل فيه المريخ مقابلاته بمواجهة نادي الخرطوم الوطني.
وجه رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال بعودة فريق الكرة الأول بالنادي للتدريبات إبتداء من صباح اليوم السبت، وذلك استعدادا لمباريات الفريق في بطولة الدوري السوداني الممتاز والذي سيستهل فيه المريخ مقابلاته بمواجهة نادي الخرطوم الوطني.
Prev Post
Next Post
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.