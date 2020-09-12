انسلاخ قيادات عسكرية وسياسية بحركة مناوي وانضمامها لتجمُّع قِوى تحرير السودان

قريضة: نيالا- محجوب حسون

أعلنت القيادات العسكرية والسياسية بحركة وجيش تحرير السودان قطاع جنوب السكة منطقة قريضة ومناطق القطاع الأخرى (حركة مني أركو مناوي)، انسلاخها وانضمامها لتجمع قوى تحرير السودان برئاسة الرفيق الطاهر أبوبكر حجر ونيابة الرفيق عبد الله يحيى أحمد والقائد العام عبد الله بشر جالي والقائد علي آدم علي.

وأكدت القيادات العسكرية والسياسية بحركة وجيش تحرير السودان قطاع جنوب السكة حديد منطقة قريضة في (بيان)، تسلّمت (السوداني) نسخة منه، ثقتهم في التجمع لتحقيق أهداف النضال الذي مهر بالدم والدموع، فضلاً عن تحقيق حقوق شعبهم من الضحايا والنازحين واللاجئين داخلياً وخارجياً والمواطنين في مناطق النزاع، فيما حمل البيان توقيع (23) من القيادات العسكرية والسياسية.

ولفت قائد القطاع عبد الله محمد عثمان المشهور بـ(الفاضل الحبيب) للصحفيين إلى أن السلام قيمة إنسانية وتصالحية مهمة وما يجلبه السلام أكثر مما تجلبه الحرب وهو هدف استراتيجي لهم، مؤكداً مباركتهم للخطوة الجريئة بسلام جوبا بالتوقيع بالأحرف الأولى، داعياً الحركات المسلحة التي لم توقع في منبر جوبا اللحاق بركب السلام.