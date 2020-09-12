“حميدتي”: “البلد دي ما مسجلة شهادة بحث باسم زول”

الخرطوم: السوداني

دعا نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السودانيين للابتعاد عن تصفية الحسابات والتوحد وتصفية النوايا وقبول بعضهم البعض.

وقال “حميدتي” خلال مخاطبته حفل تدشين حملة قوات الدعم السريع لمساعدة متضرري السيول والأمطار اليوم (السبت): ”لازم نقبل بعض والبلد دي ما مسجلة شهادة بحث باسم زول وكل الناس واحد وسواسية”، ودعا “حميدتي” للابتعاد عن “الجعجعة” والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وقال: ”الجعجعة ما بتحل مشكلة اتكلم وافعل”، وقال إنّ دعم متضرري الفيضانات والسيول واجبٌ يقدمه الدعم السريع للناس، واحتفى مساهمات الدعم السريع في مجالات تأمين امتحانات الشهادة السودانية وبسط الأمن وحماية الحدود، وزاد: ”والله راضين عن شغلنا وكل عمل يرضي الله فعلناه”.

من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع العميد جمال عمر، إن قوافل الدعم السريع الخمسة ستعطى لثماني ولايات وستوزع المعينات الإيوائية والغذائية.

