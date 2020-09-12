ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان إلى «106» وعشرات الإصابات وسط مخاوف من تردي الأوضاع الصحية

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد منذ بداية خريف 2020 إلى 106، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 54.

وكانت آخر حصيلة سابقة للضحايا تشير إلى 103 قتلى و56 مصابا.

ووفقًا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، بلغ عدد المنازل التي انهارت بشكل كلي إلى 28 ألفًا و250 منزلا، والتي انهارت بشكل جزئي 43 ألفًا و972.

وأشارت إلى تضرر 8293 فدانا زراعيا، وتضرر 180 مرفقًا، ونفوق 5482 رأساً من الماشية.

ويخشى المواطنون في المناطق المنكوبة من تداعيات الفيضانات وما يخلفه من انتشار للأمراض وتردي الوضع البيئي والصحي عقب انتهائه.