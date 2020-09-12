تعرَّف على الرسوم الحكومية التي تم تخفيضها بـ ولاية الخرطوم إلى نسب وصلت إلى 50%

الخرطوم: السوداني

أصدر مجلس حكومة ولاية الخرطوم قراراً اليوم بتخفيض الرسوم الحكومية بالولاية حتى نهاية العام الحالي 2020 شريطة السداد الكامل.

حيث تقرر تخفيض رسوم معاملات الأراضي على النحو التالي رسوم تجديد الحكر للأراضي الصناعية والسكينة والتجارية والخدمية بعد انتهاء المدة «بنسبة 50% »، رسوم معاملات القرى والتقنين «بنسبة 50%»، رسوم فرق التحسين من سكني الى تجاري «بنسبة 50% ».

رسوم تسويات مبيعات بالقرى والتقنين «بنسبة 50% »رسوم فرق التحسين من زراعي الى سكني «بنسبة 30% »، تخفيض رسوم فرق السعر «بنسبة 20% »، رسوم فرق التحسين من صناعي الى تجاري «بنسبة 50% » رسوم تغيير الغرض من سكني الى سكني إستثماري «بنسبة 50% »٠

كذلك نص القرار على تخفيض رسوم البناء بنسبة «بنسبة 25% »، قطاع التعليم بنسبة «بنسبة 35% »، الصناعات «الشركات والمصانع »، «بنسبة 25% »النقل والبترول «بنسبة 25% »،القطاع الزراعي«بنسبة 25%» العوائد السكنية بنسبة 40 % ،القطاع الخدمي بنسبة 25% النفايات سكني بنسبة 30% النفايات تجاري بنسبة 20 % الانشطة التجارية الأخرى بنسبة 20% .