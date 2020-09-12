السلطة القضائية تصدر منشوراً جنائيا بشأن حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين

الخرطوم: السوداني

أصدرت السلطة القضائية منشورا جنائيا بشأن حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين.

ونص المنشور الذي حمل توقيع رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله أن تتخذ المحاكم تدابير احترازية لتوفير ما يلزم من الحماية المطلوبة للشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء الذين يدلون بشهادتهم.

علي أن تشمل الحماية وفق المنشور اقربائهم وسائر الأشخاص ذوي الصلة.

وخول المنشور للمحاكم اتخاذ واحدا او اكثر من التدابير مثل اخفاء هوية الاشخاص المشمولين بالحماية وعدم افشاء معلومات عنهم دون الاخلال بحق الاتهام والدفاع في مناقشتهم امام المحاكم.

فضلا عن عدم تصويرهم اثناء اداء الشهادة الا بإذن من المحكمة وعدم السماح بالتقاط صور لهم داخل وخارج قاعة المحكمة ومنع ادخال الهواتف وكاميرات التصوير باستثناء وسائل الإعلام المأذون لها.