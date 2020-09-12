وصول طائرة مساعدات عراقية لمتضرري السيول والفيضانات في السودان

الخرطوم: السوداني

وصلت اليوم السبت طائرة حربية عراقية تحمل مساعدات إنسانية “غذائية وطبية” لمتضرري السيول والفيضانات بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي عبر جسر جوي من بغداد للخرطوم .

وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم مفوض العون الانساني الدكتور عباس فضل الله على، والقائم بالأعمال العراقي لدى السودان الدكتورة سلمي قدوري ورافق الطائرة ممثلاص للحكومة العراقية الدكتور حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي .

وقال مفوض العون الإنساني عباس فضل الله في تصريحات صحفية إن الطائرة العراقية الأولى تحمل أطنان من المواد والمعدات الطبية والصحية والأدوية، مشيدا بحكومة وشعب العراق لمؤازرتهم للشعب السوداني في محنته. وقال ونحن نستقبل المساعدات نقدر هذا الجهد من دولة شقيقة ،مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين.

وقالت القائم بالأعمال العراقي الدكتورة سلمي قدوري إن بلادها قررت عبر الجسر الجوي مشاركة الشعب السوداني في محنتهم وتنفيذأ لتوجيهات دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي وباسناد من القوات الجوية ووزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة العراق بالخرطوم.

واضافت قائلة ” لقد تم بعون الله فتح جسر جوي من بغداد للخرطوم للمساندة والدعم لتقديم المساعدات الطبية والصحية والمواد الغذائية والخيام للسودانيين.

وأضاف حيدر مجيد ممثل الحكومة العراقية اننا جئنا للسودان بتوجيه من القيادة العراقية بطائرة محملة بالمواد الطبية، مشيراً الى مشاعر المحبة والمودة التي يكنها الشعب العراقي الى الشعب السوداني ،مؤكداً إستمرار الدعم خلال الأيام المقبلة مشيرا الى ان المبادرة تعبر عن مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين