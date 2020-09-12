شعبة مصدري الذهب ينظمون مبادرة لـ توصيل طلاب الشهادة السودانية

الخرطوم: السوداني

تنظم الشعبة القومية لمصدري الذهب مبادرة لتوصيل طلاب الشهادة السودانية مجاناً طوال فترة امتحاناتهم.

وقال رئيس اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب “عبدالمولى القدال” لـ (السوداني) أن المبادرة جاءت من قبل الصاغة وتجار الذهب ومصدري الذهب لتوصيل طلاب الشهادة السودانية مجاناً.

وذلك لتخفيف العبء على الطلاب في ظل الخريف و الأمطار وكارثة الفيضانات، موضحاً أن سيارات المتطوعين من قطاع الذهب ستحمل هذه “الإستيكرات” لتسهل على الطلاب فرزها، مضيفاً أن المبادرة ستشمل جميع المناطق لتوصيل الطلاب من وإلى مراكز الامتحانات.