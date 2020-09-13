(السوداني) تكشف أسباب تجميد السلطات الأسبانية لحساب سفارة الخرطوم بمدريد

الخرطوم. سوسن محجوب

جمدت السلطات الاسبانية على نحو مفاجئ حساب سفارة السودان بأحد البنوك في العاصمة مدريد .

وقال مصدر دبلوماسي رفيع – طلب حجب اسمه- لـ(السوداني) أن تجميد الحساب من قبل السلطات الأسابنية تم بعد الكشف عن عمليات تحاويل مالية كبيرة من حساب السفارة إلى حسابات في عدة دول.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الاسبانية ابلغت رسميا نظيرتها في السودان بخطوة التجميد، واضاف :” السلطات كشفت عن تدفقات لأموال ضخمة في حساب البعثة السودانية وهي بعثة صغيرة ” ومن ثم عمليات تحويل تجرى إلى حسابات في عدة دول.

ورفض المصدر الكشف عن التحركات الخارجية لمعرفة ما يجري في حساب بعثتها في مدريد.

وكان الرئيس المعزول المشير عمر البشير، وجه قبل سقوط نظامه، بهيكلة الخارجية وبعثاتها بالخارج حيث قضت الهيكلة بإغلاق السفارة السودانية في اسبانيا اذ شرعت الخارجية في تجفيف السفارة فعليا لكن بعد سقوط نظامه اوقف ” المجلس العسكري ” عملية التجفيف وارسل دبلوماسيا لإدارة السفارة.