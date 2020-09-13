أقوال مثيرة لشهود الاتهام في قضية مقتل الشهيد حنفي

الخرطوم:ايات فضل

واصلت محكمة جنايات أم درمان المنعقدة بمعهد التدريب القضائي بضاحية أركويت أمس، سماع قضية الاتهام في محاكمة رائد الدعم السريع المتهم بمقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي لقي مصرعه في (3) يونيو 2019م بأم درمان في حادثة دهس بسيارة المتهم.

قال شاهد الاتهام التاسع، أحمد عمر، في وصفه أمام المحكمة، أنه رأى الشهيد حنفي وكانت عليه كمية من الدماء في عنقه ولايستطيع التحدث، ونفى الشاهد مشاهدته للمتهم، لكنه أكد للمحكمة بعد مشاهدته للعربة (المعروضات)، أنها العربة ذاتها التي دهست حنفي .

الى ذلك قال شاهد الاتهام العاشر في القضية محمد السر إن الشخص الذي دهس المرحوم حنفي، قام بدهس أحد الشباب الذين كانوا يقفون في الشارع، غير أن شاهد الاتهام قال عند رؤيته للمتهم (بالقفص) أن ملامحه متغيرة وأنه شخص فاتح البشرة، أما الشخص الذي دهس الفقيد حنفي كان (أخضر اللون) بالإضافة إلى أن سائق البوكس كان لدية (دقن) ولدية (تجاعيد) على حسب وصف الشاهد. تفاصيل ص .

البقية تقرير