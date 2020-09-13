ضبط شبكة تزور فحص (كورونا) للمسافرين بالخرطوم

الخرطوم: محمد أزهري

نجحت مباحث شرطة السياحة والآثار ومباحث فرعية الخرطوم في انهاء نشاط مجموعة تعمل على تزوير كروت فحص وباء كورونا للمسافرين، وأوقفت متهمين يديرون عمليات التزوير داخل وكالة سفر وهمية بالسوق العربي.

وأقر المتهمين قضائياً بضلوعهم في عمليات تزوير الفحوصات مقابل المال، وواجهوا بلاغات جنائية بالتهم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن مباحث السياحة وفرعية الخرطوم، قد رصدت معلومات عن نشاط المجموعة في تزوير الفحص، وتوصلت إلى معلومات تشير إلى أن المتهمين يستدرجون الضحايا من أمام المعمل، ويوهمونهم باستخراج الفحص في يوم واحد مقابل المال، في وقت يستغرق فيه الفحص بالمعمل القومي (استاك) 72 ساعة مجاناً، وأضاف المصدر أن المباحث داهمت وكالة سفر وهمية بالسوق العربي وألقت القبض على أشخاص يديرون شؤونها وضبطت بحوزتهم ماكينة طباعة واسكنر، إلى جانب عدد من تذاكر السفر والفحوصات المزورة، وأشار إلى أن المجموعة دون ضدها بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال تمهيداً لمحاكمتها، ووضعت الكروت والمضبوطات معروضات في البلاغ.